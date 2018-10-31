Bodrum, Sivasspor'u kupanın dışına itti

Sivasspor, 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Bodrumspor'a deplasmanda 2-1 yenildi ve Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sürpriz sonuçlardan bir tanesi Bodrum'da alındı. Sivasspor, Muğla temsilcisi karşısında 2-1 yenilmekten kurtulamadı.
Ev sahibi ekibe galibiyete getiren goller (Rybalka ( 13-kendi kalesine) ve 82'de Cem Ekinci'den geldi. Konuk ekipte Arouna Kone'nin son dakikadaki golü skoru değiştirse de Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası'na .4 turda veda etti.