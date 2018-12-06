Bodrumspor geriden gelip Ankaragücü'ne 4 attı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci devresi tam anlamıyla gol düellosuna sahne oldu.
2-1 yenilgiden 4-2 galibiyete Ankaragücü 54'te Mahmut'la öne geçerken, bu gole 3 dakika sonra Orhan Aktaş cevap verdi: 1-1. 64'te konuk ekip Alihan Kubalas'ın kafa golüyle tekrar üstünlüğü yakaladı: 1-2.
Ancak bu dakikadan sonra oyunun tek hakimi olan ev sahibi ekip, 69'da Harun, 82'de Emre Şahin ve 86'da Celal Dumanlı'nın golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı ve rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.