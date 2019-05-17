Boğaz kesme hareketi yapan Diagne'nin başı belada

Galatasaray'da kritik Başakşehir maçı öncesi Diagne krizi yaşanıyor.

Daha önce Fenerbahçe'ye yönelik boğaz kesme hareketi yapan Senegalli golcü, aynı işareti Başakşehir'e de yaptı.

Akhisarspor maçı sonrası röportaj veren Diagne, “Sırada Başakşehir var, o maçı da kazanıp şampiyon olacağız” derken boğaz kesme hareketi yapmıştı.

TFF GÖRÜNTÜLERİ İSTEDİ

Söz konusu olayla ilgili federasyon temsilcileri tarafından herhangi bir rapor yazılmadığı bildirilirken, kamuoyunda meydana gelen rahatsızlık üzerine Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nin yayıncı kuruluştan görüntü istediği kaydedildi.

Diagne yine kafa kesme hareketi yaptı - İZLE

Müşavirlik, Diagne’nin hareketi ile ilgili “sportmenliğe aykırı” bir eylem tespit ederse, Galatasaraylı oyuncu disiplin kuruluna sevk edilebilecek.

BAŞAKŞEHİR MAÇI RİSKLİ

Diagne tedbirli olarak sevk edilirse, Başakşehir maçında oynamama tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.