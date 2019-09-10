Bogdan Bogdanovic: Akıllıca oynamadık

Arjantin'e sürpriz bir şekilde elenen Sırbistan'ın yıldızı Bogdan Bogdanovic, maçtan sonra flaş röportaj alanında konuştu.

Sırp basınına göre, 'Gözleri yaşlı halde' konuşan Bogdanovic, "Arjantin nasıl bir 'takım' olduğunu çok güzel gösterdi. Basketbol bir takım sporu. Ne yazık ki, bunu son 2 maçımızda tecrübe ettik. Akıllıca oynamadık." ifadelerini kullandı.

"SAVUNMAYA İHTİYACIMIZ VARDI"

Bogdanovic, "Çeyrek finaller her zaman çok zor olmuştur. Herkes herkesi yenebilir. Bunu maçtan önce de söylemiştim. Her şeyi bizden daha iyi yaptılar. Ancak, maç boyunca bir şekilde 4-5 sayı geride kalmayı başardık. Savunmaya ihtiyacımız vardı ama yapamadık." dedi.

"SIRBİSTAN İÇİN OYNAMAYI ÇOK SEVİYORUM"

5'incilik için oynayacaklarını söyleyen Sırp yıldız, "Bu mağlubiyetten sonra tekrar nasıl bir araya gelebiliriz bilmiyorum. Bu oyunu sevdiğimiz için beşinci sırayı almalıyız. Ben basketbolu ve Sırbistan için oynamayı çok seviyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.