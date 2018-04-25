Bogdan Bogdanovic dizinden ameliyat olacak

Sacramento Kings guardı Bogdan Bogdanovic'in, sol dizindeki medial menisküsün kısmi yırtığından ameliyat olacağı açıklandı.
Kings'in duyurusuna göre, 25 yaşındaki oyuncu New York'ta ameliyat olacak. Sacramento Kings'in duyurusu şu şekilde:
"Kings guardı Bogdan Bogdanovic, Sacramento'daki sağlık vakfı Kaiser Permanente'de sezon sonrası bir MR çektirdikten sonra sol dizindeki medial menisküsünde hafif bir yırtık olduğu ortaya çıktı.
Bugün, New York'taki Özel Cerrahi Hastanesi'nde minimal yayılan menisküs debridmanı prosedürü geçirecektir."
Bogdanovic, NBA'deki ilk sezonunda 11.8 sayı, 3.3 asist ve 2.9 ribaund ortalama yakalamıştı.