Bogdanovic: Bu zor başlangıcı çevirecekler, emin olun

Sacramento Kings'te forma giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bogdan Bogdanovic, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

"ENDİŞELİSİNİZ AMA HALA KOCA BİR SEZON VAR "

Fenerbahçeli taraftarlara seslenen Bogdanovic, "Sezon başlangıcından dolayı endişeli olduğunuzu biliyorum, ancak halen koca bir sezon var. Onlara sevginizi gösterin ve bu zor başlangıcı harika bir sona çevireceklerinden emin olun!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de bu sezon oynadığı ilk 6 maçın 5'ini kaybetti. Ligde ise 6 maçta 5 galibiyet aldılar.