Ensonhaber.com'a dön

Bogdanovic, Pacers ile devam edecek

Indiana Pacers forveti Bojan Bogdanovic'in, önümüzdeki sezon da Pacers ile devam edeceği açıklandı.

Yorum Yap

Bogdanovic, Pacers ile devam edecek

Indiana Pacers forveti Bojan Bogdanovic'in, önümüzdeki sezon da Pacers ile devam edeceği açıklandı.

Yahoo Sports'dan Shams Charania'nın haberine göre, Pacers, Bogdanovic'in 2018-19 sezonu için alacağı 10.5 milyon doları garantilemiş durumda. Eğer önceden serbest bırakılsaydı, Bogdanovic yalnızca 1.5 milyon dolar alacaktı.

Geçtiğimiz sezon oynadığı 80 maçta, Bogdanovic %47.4 şut isabetiyle 14.3 sayı ve 3.4 ribaund ile oynamıştı. Ayrıca kariyerinin en iyisi olan, üçlük çizgisi gerisinden %40.2 ile isabet bulmuştu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/webroot/o/kralspor/html/kral/moduller/most-list.php on line 12
OYUNMOYUN.COM