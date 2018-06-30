Bogdanovic, Pacers ile devam edecek

Indiana Pacers forveti Bojan Bogdanovic'in, önümüzdeki sezon da Pacers ile devam edeceği açıklandı.

Yahoo Sports'dan Shams Charania'nın haberine göre, Pacers, Bogdanovic'in 2018-19 sezonu için alacağı 10.5 milyon doları garantilemiş durumda. Eğer önceden serbest bırakılsaydı, Bogdanovic yalnızca 1.5 milyon dolar alacaktı.

Geçtiğimiz sezon oynadığı 80 maçta, Bogdanovic %47.4 şut isabetiyle 14.3 sayı ve 3.4 ribaund ile oynamıştı. Ayrıca kariyerinin en iyisi olan, üçlük çizgisi gerisinden %40.2 ile isabet bulmuştu.