Bogdanovic, son 10 yılın en iyileri arasında

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Bogdanovic'in taraftar, oyuncu, antrenör ve medya mensuplarının oylarıyla belirlenen Euroleague'de 2010-2020 yıllarının en iyi takımına girdiği duyuruldu

Açıklamada ayrıca, Bogdanovic'in, NBA kariyeri öncesinde Euroleague'de 1 sezon Partizan'da ve 3 sezon da Fenerbahce'de olmak üzere 4 sezon oynadığı belirtildi.

ŞAMPİYON KADRODA VARDI

Bogdanovic, Fenerbahçe'nin Euroleague'de 2016-17 sezonunda şampiyon olduğu kadrosunda yer almıştı.

Ligde son 10 yılın en iyi takımına daha önce seçilen isimler, Kyle Hines, Juan Carlos Navarro, Luka Doncic, Dimitris Diamantidis, Georgios Printezis, Milos Teodosic, Sergio Llull ve Nando De Colo olmuştu.