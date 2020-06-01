Boksör Ott'tan sonra eşi de Müslüman oldu

Karma dövüş sanatları ve boks yapan Avusturyalı boksör Wilhelm Ott, koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinde aldığı kararı, Instagram hesabından duyurmuş ve uzun süredir aklında olan Müslümanlığa geçtiğini belirtmişti.

Wilhelm Ott'un kelime-i şehadet getirdiği o an - İZLE

DİNİ NİKAHLA EVLENDİLER

Wilhelm Ott’un ardından eşi Mischele'nin de Müslümanlığı seçtiği öğrenilirken, çiftin geçtiğimiz gün Viyana IFV Traiskirchen Camisi’nde kıyılan dini nikahla dünyaevine girdiği de belirtildi.

''HAYATIMIZA MÜSLÜMAN OLARAK DEVAM EDECEĞİZ''

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ott, “Mischele'nin de İslam’a geçmesinden son derece memnun oldum. İkimiz de Müslüman olarak hayatımıza devam edeceğiz. Mutluyuz.” diye konuştu.

Federasyondan hiçbir yetkilinin nikah nedeniyle kendisini tebrik etmediğini ifade eden Ott, “İslam dinini seçtik diye kimse bizi tebrik etmedi. Avusturya MMA Dövüş Federasyonu maalesef beni kutlamadı. Sadece federasyondan Bülent Sağlam Bey tebrik etti. Federasyona karşı kırıldığımı ifade etmek isterim.” şeklinde konuştu.