Boksta ağır sıklet unvan maçının galibi Tyson Fury

ABD'nin Las Vegas kentindeki MGM Grand Garden Arena'da yapılan maçta WBC şampiyonu Wilder ile eski Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet boks şampiyonu Fury karşı karşıya geldi.

Son yılların en heyecanlı boks mücadelelerinden birisine sahne olan maçta rakibine büyük üstünlük kuran 31 yaşındaki Fury, Wilder'i 7. rauntta nakavtla yenerek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

WİLDER'I KULAĞINDAKİ PROBLEM YAKTI

Wilder'ın kulağındaki problemin ciddi olması nedeniyle köşesi maçı devam ettirmedi ve Tyson Fury WBC Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu oldu.

İkili arasında ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da 2018 yılında yapılan ilk karşılaşmada, Wilder, rakibini 9 ve 12. rauntta iki kez düşürmeyi başarırken, Fury ise müsabakanın büyük bölümünde rakibinden daha atak bir performans sergiledi ve müsabaka beraberlikle sonuçlanmıştı.

41'i nakavtla olmak üzere 42 maçını kazanan 34 yaşındaki Wilder, kariyerinin ilk yenilgisini alırken, Fury ise 21'i nakavtla 30 karşılaşmadan galip ayrıldı.

ÜÇÜNCÜ MAÇ OLASILIĞI DA VAR

İki boksörün, rövanşın ardından bir kez daha karşılaşma olasılığı bulunuyor.

Rövanş maçı kontratının içeriğine ilişkin İngiliz basınına bilgiler veren Fury'nin menajeri Frank Warren, "Rövanşı kaybeden taraf, 30 gün içinde yeniden maça çıkma talebinde bulunabilir. Yenen boksör de bu talebi kabul etmek zorunda." ifadelerini kullandı.