Boksun efsaneleri sanalda ringe çıkacak

Boksun gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden Floyd Mayweather yeni bir anlaşmaya imza attı.

Bu anlaşma uyarınca Mayweather, rüya karşılaşmalara çıkabilecek.

EFSANELER RİNGE ÇIKIYOR

Mayweather ile yayıncılık platformu futboTV ile sanal eğlence firması FaceBank arasında yeni bir işbirliğine gidildi. Buna göre, Mayweather başta olmak üzere günümüzdeki ve eski boksörlerin hassas ve gerçek zamanlı simülasyonları yapılacak.

FaceBank, Mayweather ile birlikte boksörlerin yüzlerinin ve vücudunun fotoğrafları ile filmlerinden digital benzerlerini oluşturacak. Bu sayede boks severler istediği boksörleri aynı ringe çıkarabilecek.

Muhammed Ali, Mike Tyson veya Mayweather'in sikletindeki efsaneler Tatlı Ray Leonard ile Roberto Duran arasındaki maçlar izleyebilecek.

Şirket diğer isimlerle de yapılan anlaşmaları önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacak.