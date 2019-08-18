Bolasie için Trabzonspor ve Beşiktaş devrede

İngiliz The Sun gazetesi, Trabzonspor ile Beşiktaş'ın Everton'ın Kongolu futbolcusu Bolasie ile ilgilendiğini ifade etti.

İKİ TAKIM DA İSTİYOR

Teknik direktör Marco Silva'nın takımda düşünmediği oyuncu için iki Türk ekibinin devrede olduğu aktarılırken, 30 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelinin 10 milyon euro olduğu ve bu yüzden kiralanacağı yazıldı.

Deneyimli kanat oyuncusu geçen sezonun başında Aston Villa'ya, devre arası transfer döneminde ise Anderlecht'e kiralanmıştı.

2016 yılında Crystal Palace'tan 29 milyon euro karşılığında alınan Bolasie'nin yaşadığı ciddi diz sakatlığı sonrası düşüşe geçmişti ancak geçen sezon kendini toparladı.

Geçen sezon Aston Villa ve Anderlecht'te toplamda 38 maça çıkan oyuncu, 8 gol 8 asist yaptı.