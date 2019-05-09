Boldrin: G.Saray'ı yenersek beşinci oluruz

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Brezilyalı oyuncusu Fernando Boldrin, "Galatasaray maçını kazanabilirsek, ligi beşinci bitireceğimize inanıyorum. Eğer yapabilirsek muhteşem bir başarı olacaktır." dedi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Boldrin, ligin ilk yarısında kötü bir performans sergilediklerini, ikinci yarıdaki başarının sırrının ise çalışmaktan geçtiğini ve en büyük payın teknik direktör Okan Buruk'a ait olduğunu söyledi.

EN KRİTİK MAÇIMIZ GALATASARAY'LA

Ligde çok zor yerlerden gelip, bugün beşincilik hedefini kovaladıklarını vurgulayan Brezilyalı futbolcu, "Beşincilik için en kritik maç Galatasaray karşılaşması. Galatasaray maçını kazanabilirsek, ligi beşinci bitireceğimize inanıyorum. Eğer yapabilirsek muhteşem bir başarı olacaktır. Ligde ilk yarıyı 12 puanla son sırada tamamlayan bir ekip, ikinci yarıdaki performansıyla sezonu 5. bitiriyor. Bu hem futbolcular hem de kulüp için unutulmaz bir ikinci yarı olur. Galatasaray maçını geçersek, bunu başarabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Psikolojik olarak iyi durumda olduklarını kaydeden Boldrin, şöyle devam etti: "Takımımızın öz güveni çok yüksek. Türkiye'de hangi ekiple oynarsak oynayalım, üstünlük sağlayıp kazanabileceğimizi düşünüyorum. Galatasaray maçı da bunlardan biri. Galatasaray büyük bir takım ama biz bundan önce oynadığımız Medipol Başakşehir maçında son dakikada penaltı golüyle berabere kaldık. Beşiktaş maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) arızası nedeniyle, bence ofsayt olan iki golle yenildik. Biz gücümüzü ispat ettik. Rakibimize saygı duyuyoruz ama başabaş bir mücadele olacağına inanıyorum."