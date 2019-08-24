Bologna, Gary Medel'i istiyor

14,397 kez izlendi

59,280 kez izlendi

22,276 kez izlendi

Ersun Yanal: Volkan'ın durumu birkaç güne netleşecek

8,899 kez izlendi

20,571 kez izlendi

1,411 kez izlendi

23,234 kez izlendi

48,294 kez izlendi

11,728 kez izlendi

Tolga Ciğerci: Bu sezon 4. yıldızı takacağız

6,589 kez izlendi

1 Minala'nın doğum günü Yıllardır gerçek yaşı tartışılan Laziolu Joseph Minala, doğum gününü kutluyor. Kamerunlu futbolcu resmi kayıtlara göre bugün 23 oldu.

2 Quaresma: Fikret Orman beni istemediğini söyledi Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Portekizli yıldız "Başkan tarafından kulüpte istenmediğim konusunda bilgilendirildim" dedi.

3 Neymar 175 milyon euro istiyor Barcelona ve Real Madrid'in transfer listesinde yer alan Neymar'ın maaş talebi İspanyolları şaşkına çevirdi.

4 Galatasaray'a Belhanda'dan kötü haber geldi Yarın sahasında Konyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da sakatlıktan kurtulan Feghouli ilk 11'de yer alacak. Bel ağrıları bulunan Belhanda ise forma giyemeyecek.

5 Özbek, Galatasaray Adası için haciz işlemi başlattırdı 8 milyon liralık alacağını tahsil edemeyen eski başkan Dursun Özbek, Galatasaray Adası için haciz işlemi başlattı. Havadan görüntülenen adanın son hali ise içler acısıydı.

6 Yunus Akgün Lazio'ya transfer oluyor FFP kriterleri nedeniyle al-sat dengesini sağlamak zorunda olan Galatasaray, Yunus Akgün için Lazio'dan gelen 4 milyon euroluk teklife sıcak bakmıyor.

7 Falcao Monaco yönetimiyle görüşme yaptı Monaco yönetimiyle bir görüşme yapan Radamel Falcao, "Galatasaray'la anlaştım ve onlara bir söz verdim" diyerek transfer için kolaylık sağlanmasını istedi.

8 Fenerbahçe'nin Gustavo için Marsilya'ya son teklifi Luiz Gustavo ile anlaşan Fenerbahçe yönetimi, Marsilya'ya iki taksit artı bonus parayla toplam 6 milyon euro önerdi.

9 Beşiktaşlı futbolcuların zemin isyanı İlk açıldığında örnek gösterilen Beşiktaş Park'ın zemini, bakımsız görüntüsüyle dikkat çekiyor. Topu kontrol etmekte zorlanan futbolcular da maç sonu bu konuyu gündeme getirdi.