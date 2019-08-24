Bologna, Gary Medel'i istiyor

İtalya Serie A takımlarında Bologna, Gary Medel için Beşiktaş’ın kapısını çaldı.
Şilili futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen İtalyan ekibi, siyah beyazlılara resmi teklifini yapmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş-Göztepe maçı için İstanbul’da olan Medel’in menajeri, Bologna’nın talebini Beşiktaş’a iletti.
Siyah beyazlılar, İtalyan ekibinin önereceği bonservis bedeline göre cevabını verecek.
PULGAR'IN BOŞLUĞU MEDEL İLE DOLACAK
Defansif orta saha oyuncusu, Erick Pulgar’ı 2 hafta önce 10 milyon Euro karşılığında Fiorentina’ya veren Bologna, 25 yaşındaki oyuncunun yokluğunu Medel ile doldurmayı planlıyor.
Beşiktaş’ın, 2017’de Inter’den 2.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Medel, geride kalan 2 sezonda siyah beyazlı takımla çıktığı 77 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı.
32 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.