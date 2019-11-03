Bologna Sportif Direktörü: İbrahimovic bizi istiyor

MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy forması giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Zlatan Ibrahimovic'in, Bologna'da oynamak istediği açıklandı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Bologna, İsveçli golcüye 1.5 yıl için 8 milyon euroluk teklifte bulundu.

"İMKANSIZ DEĞİL"

Ibrahimovic ile ilgilendiklerini doğrulayan Bologna'nın sportif direktörü Walter Sabatini, "Ibrahimovic, Sinisa Mihajlovic olan iyi ilişkisi sebebiyle bize katılmak istiyor. Bu imkansız değil. Ibrahimovic, Mihajlovic'e yardım etmek istiyor ve bu çılgınlığı gerçekleştirmek için her şeyi yapacağız" dedi.

Los Angeles Galaxy formasıyla herhangi bir şampiyonluk yaşayamayan Zlatan Ibrahimovic, buna rağmen 58 maçta attığı 53 gol ile adını MLS tarihine yazdırmayı başarmıştı.