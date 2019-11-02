Bologna'dan Zlatan'a çılgın teklif

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, MLS temsilcisi Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmek için harekete geçti.

Corriere dello Sport, Bologna'nın sene sonunda bonservisini eline alacak İsveçli golcüye yıllık 10 milyon dolar üzerinden 1.5 yıllık kontrat teklif edeceğini öne sürdü.

Aynı zamanda MLS takımı Montreal Impact'ın sahibi olan Bologna Başkanı Joey Saputo, 38 yaşındaki golcüye kendilerinden daha yüksek maaş teklif edebilecek bir kulüp olmadığını düşünüyor.

BOLOGNA'DAN İBRAHİMOVİC'E YILLIK 10 MİLYON DOLARLIK TEKLİF

Los Angeles Galaxy'de yıllık 7.2 milyon dolar kazanan yıldız oyuncu, Bologna ile anlaşması durumunda yıllık maaşı 10 milyon dolara civarına yükselecek.

Konuyla ilgili Forbes'da Bobby McMahon imzalı yayınlanan makalede de Bologna'nın bu transferde en avantajlı takım olduğu belirtildi.

Serie A'da daha önce Inter, Milan ve Juventus forması giyen Zlatan Ibrahimovic'in ismi son olarak Napoli ile anılmıştı.