Bolt 3 milyon dolar isteyince kadro dışı kaldı

Dünyanın en başarılı atletizm sporcularından biri olan Bolt, kariyerini sonlandırarak futbola geçiş yaptı.

Atletizmi bıraktıktan sonra Borussia Dortmund, Stromsgodset gibi takımlarla idmanlara çıkan Bolt, Avustralya'nın Central Coast Mariners ekibinin yolunu tuttu. Geçtiğimiz günlerde oynana hazırlık maçında ise Macarthur South West United maçında rakip fileleri iki kez havalandırdı.

İLK İMZASI İÇİN 3 MİLYON DOLAR İSTEDİ

Henüz Avustralya ekibiyle profesyonel sözleşme imzalamayan Bolt, buna karşın futbolcuların sık sık yaşadığı bir durumun içinde buldu kendini. Jamaikalı sporcu, Mariners ekibinin 150 bin dolarlık teklifin geri çevirdi ve profesyonel imza için 3 milyon dolarlık bir talepte bulundu.

Usain Bolt iki gol birden attı - İZLE

Bu gelişmenin ardından Usain Bolt kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı. Yıldız ismin idmanlara çıkmadığı belirtilirken, bir süre antrenmanlara katılmayacağı duyuruldu.

Avustralya ekibinin, üçüncü bir şahsın desteği olmaksızın bu parayı ödemesinin mümkün olmadığı ve bu nedenle kadro dışı durumunun şimdilik süreceği ifade ediliyor.