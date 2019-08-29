Bolton Wanderers lig ihracından kurtuldu

Yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle ligden ihraç edilme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Bolton Wanderers'a müjdeli bir haber geldi.

SkySports'ta yer alan habere göre Football Ventures'a satılan Bolton Wanderers böylece lig ihracından kurtuldu.

FİNANSAL SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

English Football League (EFL), uzun yıllar Premier Lig'te mücadele ettikten sonra yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle League One'a kadar düşen Bolton Wanderers'a, kulübün satışını gerçekleştirmemesi ya da geleceğe dair güvenilir ekonomik planlar açıklanmaması ihtimalinde lig üyeliğini askıya alabileceğini belirtmişti.

Uzun süredir finansal sorunlarla mücadele eden köklü İngiliz kulübünün, teminatlı ve teminatsız toplam 294 farklı kuruma borçlu olduğu ifade ediliyor. Bolton Wanderers, League One 5. haftası kapsamında dün oynanan maçta sahasında Ipswich'e 5-0 mağlup oldu. Bolton finansal problemleri nedeniyle -12 puanla başladığı ligde -11 puanla 23. sırada bulunuyor.