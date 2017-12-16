Bolu, Eskişehirspor'u rahat geçti

TFF 1.Lig'de 16. hafta mücadelesinde Sait Karafırtınalar'ın takımı Boluspor ile Yücel İldiz'in çalıştırdığı Eskişehirspor karşılaştı.

BOLU 3-0 KAZANDI

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılşamada ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken maçın kaderini 30 yaşındaki Hollandalı Rydell Poepon tayin etti.

Boluspor'un yıldızı 59 ve 78. dakikalarda ağları sarsarak takımına kritik 3 puan kazandırdı. Poepon ligdeki gol sayısını da 6'ay çıkardı. Boluspor'un diğer golü ise 90'da Emre Gültekin'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Boluspor puanını 23 yaptı ve 4 haftalık galibiyet serisinin ardından aldığı İstanbulspor yenilgisini telafi etti. 4 haftadır kaybetmeyen, geçen hafta Gaziantepspor'u 7-0 ile geçen Eskişehirspor ise 18 puanda kaldı.