Bolu, evinde Afyon ile yenişemedi

1 Göztepe Ghilas'ın röveşatasıyla kazandı Göztepe zorlandığı maçta Alanyaspor'u Ghilas'ın 90. dakikada attığı röveşata golüyle 3-2 mağlup etti ve küme düşme potasından kendini kurtardı.

2 Galatasaray-Trabzonspor - CANLI SKOR Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

3 Kırmızı kart gören kadın futbolcu hakeme saldırdı Konya’da 3. Lig Kadın Futbol Takımı 9. Grup'ta yer alan Konya İdmanyurdu ile Anadolu Yıldızları Spor'un maçında kırmızı kart gören sporcunun hakeme saldırması ortalığı karıştırdı.

4 PSG'de Neymar'dan sonra Cavani de sakatlandı Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile eşleşen PSG'de, Neymar'ın ardından Cavani de sakatlandı. ManU ise Premier Lig'de son 9 maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

5 Burak Yılmaz konusunda taraftar ikiye bölündü Bursaspor maçı öncesi ve sonrası taraftarların tribüne çağırdığı Burak Yılmaz'a bir grup Beşiktaşlı ise tepki gösterdi.

6 Vedat Muriqi yanlışlıkla harika bir gol attı Vedat Muriqi, Antalyaspor maçında orta yapmak isterken mükemmel bir gole imza attı. Kosovalı futbolcu, gol sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.

7 İngiliz taraftarlar Sala'nın ölümüyle dalga geçti Southamptonlı taraftarlar, hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın ölümüyle dalga geçmek için Cardiff tribünlerine doğru uçak hareketi yaptı. Kameralara yakalanan holiganlar, 3 yıl men cezası aldı.

8 F.Bahçelilerle Alper Ulusoy arasındaki diyalog Havaalanında Fenerbahçelilerle karşılaşan hakem Alper Ulusoy, "Maçın tekrarını izledin mi hocam?" diye soran taraftarlara, "Gerek yok" diyerek cevap verdi.

9 Cengiz Ünder: Totti bana golcü diye sesleniyor Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini söyledi. Ünder ayrıca, Totti'yle olan ilişkisinden de bahsetti.