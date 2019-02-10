Bolu, evinde Afyon ile yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor ve Afjet Afyonspor, Bentley ve Onurcan Güler'in golleriyle 1-1 tamamlandı.
Karşılaşmanın 23. dakikasında Boluspor'da Bentley, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 71. dakika Onurcan Güler, Afyonspor adına golü bularak skoru 1-1'e getirdi.
Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Boluspor, bu skorla puanını 32'ye çıkartsa da 8 maç fazlasıyla 8. sırada kalmaya devam etti. Afyonspor'da 18 puanla 16. sırada kaldı. Boluspor, gelecek hafta deplasmanda Altay'ın konuğu olacak. Afyonspor ise evinde Giresunspor'u ağırlayacak.