Bolu Karabük'ü 2 golle geçti

Karabük Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunun kararı gereği misafir takım taraftarları stada alınmadı. İkinci sıradaki Boluspor bu galibiyetle puanını 26'ya çıkardı. Karabükspor'un puanı ise - 2.

Kardemir Karabükspor: 0 - Boluspor: 2

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Murat Erdoğan, Cemal Bingül, Gökmen Olgaç

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen,Sezer Gündüz, Can Sıkılmaz, Ali Kemal Yılmaz, Berk Kervankıran, Ahmet Karadayı, Hüseyin Topbaş, Melih Berat Arslan, Arif Bostancı (Dk. 81 Toykan Topuz), Batuhan Kurt (Dk. 73 Doğukan Sabih Toksöz)

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Hayrullah Bilazer, Dimov, Ümit Kurt, Ufuk Budak, Guido Koçer, Umut Gündoğan (Dk. 74 İsmail Haktan Odabaşı), İshak Çakmak (Dk. 65 Burak Asan), Akabueze,Melih Okutan (Dk. 82 Yunus Emre Gültekin), Özgür Can Özcan

Goller: Dk. 40 Özgür Can Özcan, Dk. 62 Guido Koçer (Boluspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 85 Yunus Emre Gültekin (Boluspor), Dk. 88 Batuhan Kurt (yedek kulübesinde) (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Hayrullah Bilazer, Dk. 34 İshak Çakmak, Dk. 84 Özgür Can Özcan, Dk. 88 Guido Koçer (Boluspor), Dk. 27 Ali Kemal Yılmaz, Dk. 36 Berk Kervankıran, Dk. 59 Arda Belen, Dk. 84 Can Sıkılmaz, Dk. 87 Furkan Kaçar (Kardemir Karabükspor)