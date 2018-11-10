Bolu'da kazanan Denizlispor

Ligin üst sıralarda yer alan iki ekibinin karşılaşmasında Boluspor, 35. dakikada İsmail Aissati'nin kendi kalesine attığı golle öne geçerken, Denizlispor 60 ve 69'da Recep Niyaz ve Burak Çalık'ın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu. Denizlispor bu sonuçla puanını 25'e çıkarırken, Boluspor 26'da kaldı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Serkan Tokat, Önder Yılmaz, Ömer Tevfik Özkoç



Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ufuk Budak, Diarra, Ümit Kurt, Uğur Akdemir, İshak Çakmak, Akabueze, Umut Gündoğan (Dk. 80 Bilal Sebaihi), Melih Okutan (Dk. 64 Burak Asan), Guido Koçer (Dk. 85 Mustafa Durak), Özgür Can Özcan

Denizlispor: Stackhowiak, Taha Can Velioğlu, Abdülkerim Bardakcı, Alperen Babacan, Kerem Can Akyüz, Mbamba, Deniz Vural (Dk. 46 Ziya Alkurt), Aissati (Dk. 85 Burak Altıparmak), Recep Niyaz, Burak Çalık (Dk. 89 Gökhan Süzen), Mehmet Akyüz

Goller: Dk. 35 İsmail Aissati (kendi kalesine) (Boluspor), Dk. 60 Recep Niyaz, Dk. 69 Burak Çalık (Denizlispor) Kırmızı kart: Dk. 30 İshak Çakmak (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Uğur Akdemir, Dk. 64 Umut Gündoğan, Dk. 78 Gökhan Değirmenci, Dk. 90 Özgür Can Özcan (Boluspor), Dk. 45 Mehmet Akyüz, Dk. 82 Ziya Alkurt (Denizlispor)