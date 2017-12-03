Bolu'dan 4 maçlık galibiyet serisi

Karadeniz ekibi, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve üst üste 4. maçını da kazandı.

BOLU SERİYE BAĞLADI

Boluspor, üst üste 4 yenilginin ardından teknik direktör Yılmaz Özen'in görevine son verirken; göreve Sait Karafırtınalar'ı getirmişti. Karafırtınalar'ın gelişinin ardından ilk galibiyetini 1-0'lık Samsunspor maçıyla alan Boluspor, daha sonra Gaziantepspor'u 3, Elazığspor'u da 1-0 yenmişti. Karadeniz temsilcisi 14. hafta maçında Adanaspor'u konuk etti.

Evsahibi ekip, 43. dakikada Renato Arapi'nin kırmızı karla oyun dışı kaldığı maçı, 90+2'de İshak'ın penaltı golüyle 1-0 yendi ve üst üste 4. galibiyetini elde etti. Bu galibiyetin ardından puanını 20 yapan Bolsupor, play-off hattına girdi. Adanaspor ise 21 puanda kaldı.