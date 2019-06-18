Boluspor Başkanı: Umut Meraş Beşiktaş'ta

Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bursaspor forması giyen ve transferin gözdesi haline gelen Umut Meraş'ın siyah-beyazlı ekibin yolunu tutacağı aktarıldı.

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, eski futbolcusu Umut Meraş'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu söyledi.

UMUT MERAŞ DA DOĞRULADI

Radyospor'a konuşan Necip Çarıkçı, "Beşiktaş'a transferinin olduğunu duydum. Sonra kendisiyle konuştum. Doğru, Beşiktaş'a gidiyor. Ben başarılı olacağından eminim. Bizde çok başarılı oldu. Geçen yaz Bursaspor'a verdik. Orada da bana göre çok başarılı oldu. Müthiş bir yeteneğe sahip; ayrıca çok karakterli bir insan. Milli takımın değişmez sol beki olacak" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Umut Meraş, 30 maçta 2 gol attı.