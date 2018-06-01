Boluspor Ertuğrul Taşkıran'ı gönderdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, sezon başında Fenerbahçe'den 1 milyon euro karşılığında Ertuğrul Taşkıran'ı transfer etmişti.

Sezon sonunda Süper Lig'e çıkmayı play-off turunda kaçıran Boluspor, Ertuğrul Taşkıran'ı takımdan gönderdi.

1 MİYON EUROYA BOLU'YA TRANSFER OLDU

Fenerbahçe, sezon başında Valbuena ve Aatıf'ı UEFA Avrupa Ligi listesine yazdırabilmesi için kadrosundanki oyuncuları elden çıkarması gerekiyordu.

Bu doğrultuda hareket eden sarı-lacivertliler, uzun süre takımın formasını terleten Ertuğrul Taşkıran'ı 1 milyon euro bonservis bedeliyle Boluspor'a sattı.

SADECE 2 MAÇTA KALEYİ KORUDU

Spor Toto 1. Lig takımlarının düşük bütçelerine göre kendisine yüksek bonservis bedeli ödenen Ertuğrul, ligde sadece 2 mücadelede forma giyebildi.

Boluspor'da Ertuğrul'dan daha önce transfer edilen Gökhan Değirmenci sezon genelinde kaleyi koruyan isim oldu.

Boluspor sezonun sona ermesinin ardından Spor Toto 1. Lig'de sadece 2 mücadelede forma giyen Ertuğruıl Taşkıran'la yollarını ayırdı.

F.Bahçe Ertuğrul'u 1 milyon euroya Boluspor'a sattı