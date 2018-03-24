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Boluspor-F.Bahçe maçının yankıları sürüyor

Fenerbahçe'nin hazırlık maçında Boluspor'a 6-2 yenilmesinin ardından, sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.

Boluspor-F.Bahçe maçının yankıları sürüyor
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Milli arayı boş geçmek istemeyen Fenerbahçe, Boluspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 3-1 geride kapadığı maçtan 6-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Alınan bu şaşırtıcı mağlubiyet sonrası sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.

VOLKAN İLK KEZ 6 GOL YEDİ

Öte yandan 90 dakika sonunda 6 gol yiyen Volkan Demirel, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez kalesinde bu kadar gole engel olamadı.

Deneyimli file bekçisinin Burak Asan'ın şutunda 40 metreden topu filede görmesi sonrasında sosyal medyada birçok eleştiri yapıldı.

EN KÖTÜ VOLKAN DEMİREL PERFORMANSI

2008-09 F.Bahçe-Arsenal: 2-5

2015-16 Antalyaspor-F.Bahçe: 4-2

2015-16 Braga-F.Bahçe: 4-1

2016-17 M. United-F.Bahçe: 4-1

2016-17 Kayserispor-F.Bahçe: 4-1

(F.Bahçe, M.United'a 6-2 yenildiğinde sarı-lacivertlilerin kalesinde Rüştü vardı)

Volkan Demirel, 40 metreden gol yedi VİDEO

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