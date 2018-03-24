Boluspor-F.Bahçe maçının yankıları sürüyor

Milli arayı boş geçmek istemeyen Fenerbahçe, Boluspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 3-1 geride kapadığı maçtan 6-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Alınan bu şaşırtıcı mağlubiyet sonrası sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.
VOLKAN İLK KEZ 6 GOL YEDİ
Öte yandan 90 dakika sonunda 6 gol yiyen Volkan Demirel, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez kalesinde bu kadar gole engel olamadı.
Deneyimli file bekçisinin Burak Asan'ın şutunda 40 metreden topu filede görmesi sonrasında sosyal medyada birçok eleştiri yapıldı.
EN KÖTÜ VOLKAN DEMİREL PERFORMANSI
2008-09 F.Bahçe-Arsenal: 2-5
2015-16 Antalyaspor-F.Bahçe: 4-2
2015-16 Braga-F.Bahçe: 4-1
2016-17 M. United-F.Bahçe: 4-1
2016-17 Kayserispor-F.Bahçe: 4-1
(F.Bahçe, M.United'a 6-2 yenildiğinde sarı-lacivertlilerin kalesinde Rüştü vardı)