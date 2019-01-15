Boluspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bu akşam Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.50'de başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna çıktı. Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Mamadou Diarra, Ümit Kurt, Ufuk Budak, Hayrullah Bilazer, Yusuf Emre Gültekin, Umut Gündoğan, İshak Çakmak, Guido Koçer, Özgür Can Özcan, Chukwuma Akabueze
Galatasaray: İsmail Çipe, Linnes, Ozan Kabak, Maicon, Ömer Bayram, Fernando, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Sinan Gümüş, Feghouli, Henry Onyekuru