Boluspor kupada Akhisarspor'u mağlup etti

Trabzonspor'un sol beki Mas, Boca Juniors'a transfer oluyor. Arjantinli futbolcu menajerinin görüşmeleri sürdürdüğünü söyledi.

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Göksel Gümüşdağ: Şampiyonluğun en büyük adayıyız

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi.