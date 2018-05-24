Boluspor, Sait Karafırtınalar'la devam ediyor

Necip Çarıkcı, yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesinde geçtiğimiz yıl Boluspor'a geldikten sonra büyük başarılara imza atarak takımı play-off'lara taşıyan Sait Karafırtınalar ile yeniden anlaşma yaptıklarını söyledi.

Boluspor'un sezonu 60 puanla tamamladığını anımsatan Çarıkcı, "Dün de teknik direktörümüzle görüşmeler yaptık. Hocamız, geçen sene çok başarılı işler yaptı. Bu nedenle hocamızla tekrar 1 yıllık anlaşma yaptık. Hocamıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Gazişehir Gaziantep ile yaptıkları play-off rövanş maçında çıkan olaylar nedeniyle Boluspor taraftarlarının emniyet birimleri tarafından fişlendiği iddialarını duyduklarını aktaran Çarıkcı, "Taraftarların emniyet birimleri tarafından fişlendiğine ilişkin bize bir bilgi gelmedi. Sadece sosyal medyada böyle söylentiler olduğunu öğrendim. Aslında çok büyük bir olay da olmuş değil. Bu anlamda ben fişlenme iddialarını da kabul etmiyorum. Bunu takip edeceğiz. Hiç kimse Boluspor taraftarına terörist diyemez. Bu şekilde bir fişleme olayına katılmıyorum." ifadelerini kullandı.

Boluspor taraftarlarının bu tür şeyleri hak etmediğini dile getiren Çarıkcı, bu taraftarın geçmişte mavi bayrak ödülü kazandığını belirtti.