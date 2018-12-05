Boluspor Türkiye Kupası'nda Van'a 5 attı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Boluspor ile Van Büyükşehir Belediyespor, Bolu Atatürk Stadında karşılaştı. Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, sahasında konuk ettiği 3. Lig temsilcisi Van Büyükşehir Belediyespor'u 5-1 yenerek tur için büyük bir avantaj yakaladı.
Boluspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Mutlu Güler, 57 ve 75'te Batuhan Altıntaş, 78'de Haktan Odabaşı ve 82'de Sebaihi kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 81'de Mesut Saray'dan geldi. İki takım, 18 Aralık'ta rövanş maçında Van'da karşı karşıya gelecek.