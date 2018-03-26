Boluspor yenilgisi Aykut Kocaman'ı kızdırdı

Fenerbahçe, cuma günü 1. Lig ekibi Boluspor ile oynadığı hazırlık maçını 6-2 kaybederek tarihi bir hezimet yaşadı.

"FENERBAHÇE FORMASI UCUZ DEĞİL"

Her ne kadar resmi bir müsabaka olmasa da alt ligden bir takım karşısında alınan bu mağlubiyet, taraftarın büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada ezeli rakip taraftarları da sarı-lacivertliler’le ilgili alaycı paylaşımlarda bulundu.

Tüm bu yaşananlara fazlasıyla sinirlenen Kocaman'ın, "Fenerbahçe forması bu kadar ucuz değil. Kimle oynarsanız oynayın, sahaya mutlaka kazanmak için çıkmalısınız. Bu sorumsuzluk ve vurdumduymazlık bize yakışmadı. Bunu camiaya ve taraftara yaşatmaya kimsenin hakkı yok" dediği öğrenildi.