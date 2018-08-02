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Bonucci 1 yıl aradan sonra Juventus'a döndü

Milan'da forma giyen İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci, Higuain transferindeki anlaşmaya göre tekrar Juventus'a döndü. Bonucci, geçtiğimiz sezon 42 milyon euroya Milan'a transfer olmuştu.

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Bonucci 1 yıl aradan sonra Juventus'a döndü

Serie A ekiplerinden Milan'da oynayan İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci'nin kırmızı-siyahlılardaki kariyeri 1 yıl sürdü.

JUVE'YE GERİ DÖNDÜ

Milan'ın Jevuntus'tan Gonzalo Higuain'i kadrosuna katmasındaki anlaşmaya göre Bonucci Juve'ye döndü. İtalyan futbolcu, geçtiğimiz sezon 42 milyon euroya Juventus'tan Milan'a geçmişti.

Siyah-beyazlılar, bu transfer için bonservis ödemeyecek. 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Milano ekibi ile 51 resmi müsabakaya çıktı ve 2 gol kaydetti. Bonucci, 2010-2011 ile 2016-2017 sezonları arasında Juve'de forma giydi.

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