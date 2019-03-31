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Borrusia Dortmund taraftarından müthiş koreografi

Bundesliga ekiplerinden Borrusia Dortmund, 2-0 kazandıkları Wolfsburg maçında önce mükemmel bir koreografiye imza attı.

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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 2-0 yenerek iki hafta önce Bayern Münih'e kaptırdığı liderliği geri aldı. Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 27. haftasında Signal Iduna Park'ta Wolfsburg'u konuk etti. Sarı-siyahlılar, 90 artı 1. ve 90 artı 4. dakikalarda Paco Alcacer'in attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlı taraftarlar ise mücadele önce güzel bir koreografiye imza attı.

Yaptıkları 3 boyutlu koreografide şu ifadelere yer verildi:

"Çocukken maçlara babamla geliyordum. Tıpkı onun da babasıyla birlikte geldiği gibi."


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