Borrusia Dortmund taraftarından müthiş koreografi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 2-0 yenerek iki hafta önce Bayern Münih'e kaptırdığı liderliği geri aldı. Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 27. haftasında Signal Iduna Park'ta Wolfsburg'u konuk etti. Sarı-siyahlılar, 90 artı 1. ve 90 artı 4. dakikalarda Paco Alcacer'in attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlı taraftarlar ise mücadele önce güzel bir koreografiye imza attı.

Yaptıkları 3 boyutlu koreografide şu ifadelere yer verildi:

"Çocukken maçlara babamla geliyordum. Tıpkı onun da babasıyla birlikte geldiği gibi."