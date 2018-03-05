Borsada kazandıran tek takım Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Kadıköy'de Aksiharspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe, borsada ise rakiplerinin önündeki yerini aldı.

Anadolu Ajansı muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi şubat ayında yüzde 1,2 değer kaybetti.

KAZANDIRAN TEK SPOR ŞİRKETİ

Fenerbahçe'nin hisseleri, söz konusu dönemde yüzde 7,9 yükseldi ve Borsa İstanbul'da yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.

EN FAZLA KAYBETTİREN TAKIM

Şubat ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi ise yüzde 5,7 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ olarak gerçekleşti.

Trabzonspor'u yüzde 5,2 azalışla Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ve yüzde 4,3 değer kaybıyla Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar takip etti. Galatasaray böylece şubat ayında yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi olarak gerçekleşti.

Yılbaşından bu yana da yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi Fenerbahçe oldu. Yılın ilk 2 ayında Fenerbahçe'nin hisseleri, yüzde 5,5 arttı. Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi ise yüzde 6,6 ile Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ı yüzde 4 ile Galatasaray, yüzde 2,2 ile Trabzonspor takip etti. Trabzonspor, bu sonuçlarla birlikte yılın ilk ayında yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi oldu.

EN YÜKSEK PİYASA DEĞERİ FENERBAHÇE'DE

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip bulunuyor. Fenerbahçe şubat ayını 1 milyar 49 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle tamamladı. Beşiktaş'ın ise söz konusu dönemde 916 milyon 800 bin lira piyasa değeri bulunuyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 644 milyon 760 bin lira piyasa değeri ile Galatasaray, Galatasaray'ı 215 milyon lira piyasa değeri ile Trabzonspor izledi.