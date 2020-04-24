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Borussia Dortmund sahaya indi

Koronavirüs nedeniyle lige verilen aranın ardından antrenmanlarını da iptal eden Borussia Dortmund, bugün çalışmalarına yeniden başladı.

| Haber Merkezi
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Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan liglerden biri de Bundesliga'ydı.

Geçtiğimiz hafta Alman gazetesi Bild'in haberine göre; ligin 9 Mayıs'ta seyircisiz olarak yeniden başlayacağı yazılmış ve Sağlık Bakanı Jens Spahn da, ''Belirli şartlar altınde futbol seyircisiz oynanabilir'' ifadeleriyle durumu doğrulamıştı.

DORTMUND SAHAYA İNDİ

Liglerin ertelenmesinin ardından antrenmanlarına da ara veren Alman ekibi Borussia Dortmund, bugün uzun bir aranın ardından çalışmlalarına başladı.

Dortmund bu haberi, resmi Twitter hesabından Erling Haaland'ın fotoğraflarıyla duyurdu.

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