Borussia Dortmund sahaya indi

1 Babel'den ilginç GS-BJK paylaşımı Sosyal medya hesabını karantina sürecinde daha da aktif kullanmaya başlayan Ryan Babel, takipçilerine, "Galatasaray mı, Beşiktaş mı?" sorusunu yöneltti.

2 Küçükken tuttuğu takıma transfer olan futbolcular Sizin için küçükken tuttuğu takıma transfer olan futbolcuları derledik...

3 Burak Yılmaz: Gördüklerim karşısında şoke oldum Bir dönem Çin ekibi BJ Guoan forması giyen Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

4 Ümit Özat bu kez oruç sıkıntısı yaşamayacak Her sene futbolcuların oruç tutmasına karşı olduğunu söyleyen Ümit Özat, maçlar koronavirüs nedeniyle ertelendiği için bu kez ortalarda gözükmedi.

5 Messi'nin, Muhammed Ali hayranlığı Antrenman görüntülerini paylaşan Messi'nin odasının duvarında, efsane boksör Muhammed Ali'nin posterlerinin asılı olduğu görüldü.

6 Zlatan İbrahimovic maç yaptı Tüm dünyada koronavirüs salgını nedeniyle sosyal izolasyon süreci devam ederken Zlatan İbrahimovic ise, yüzde 25'ine sahip olduğu Hammarby takımı ile bugün bir hazırlık maçına çıktı.

7 Rıza Çalımbay: Emre ve Mert Hakan gidebilir Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray ile anlaştıkları iddia edilen Emre Kılınç ve Mert Hakan hakkında açıklamalarda bulundu.

8 Galatasaray'da kaptanlar indirim teklifini ikiletmedi Galatasaray Yönetimi'nin futbolculardan talep ettiği yüzde 30'luk indirime, Selçuk İnan ve Muslera dışında hiçbir oyuncu tarafından olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapılmadı.

9 Mesut Özil'den Ramazan ayı paylaşımı Kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Mesut Özil, Ramazan ayının tüm İslam alemine huzur ve sağlık getirmesini diledi.