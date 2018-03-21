Borussia Dortmund, Yusuf'u takip ediyor

Trabzonspor'da kısa bir süre duraklama dönemi geçirdikten sonra 4-1 biten yeni Malatya maçında iki harika gol atan Yusuf Yazıcı için Almanya'nın ünlü kulübü Borussia Dortmund'un scoutlarının Trabzon'a geldikleri ortaya çıktı.

TRİBÜNDEN İZLEDİLER

Malatya karşısında milli futbolcuyu doksan dakika çıplak gözle takip eden Dortmund'un kurmayları, 21 yaşındaki oyuncunun attığı iki gole hayran kaldıkları öğrenildi.

MENAJERİNDEN BİLGİ ALDILAR

Alman kulübünün Yusuf'un dış saha performansını dahi inceledikleri, aile ve özel yaşantısıyla ilgili de menajerinden bilgiler aldıkları belirtildi.

Dortmund'un Yusuf Yazıcı'nın Milli Takım performansını da takip edecekleri ve Trabzonspor'un kapısının çalacakları öğrenildi.