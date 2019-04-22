Borussia Dortmund zirve takibini sürdürdü

Emre Belözoğlu: Tek bir hedefim var o da Başakşehir'le şampiyonluk

1 Fatih Terim'den şampiyonluk toplantısı Lider Başakşehir'in puan kaybı yaşamasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Terim bu buluşmada "Kalan 5 maçta gerekeni yapacağınızdan eminim." dedi

2 Süper Lig'de 3 takımın şampiyonluk ihtimalleri Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken şampiyonluk yolunda avantaj Başakşehir'de olsa da Galatasaray ve Beşiktaş'ın da şansı var.

3 Çavuşoğlu: Sergen'e Beşiktaş ihtimalini sorduk Alanyaspor'da yakaladığı çıkışla bir kez daha gündeme gelen Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başına geçip geçmeyeceğini bilmediğini söyledi.

4 Emre ile Visca maç sonu tartıştı Beşiktaş yenilgisinin ardından dün de Rizespor'la berabere kalan Başakşehir'de sinirler gerildi. Maç sonu Emre Belözoğlu ile Visca tartıştı.

5 Sassuolo, Dorukhan'ı transfer etmek istiyor Beşiktaş'ın bu sezon parlayan isimlerinden biri olan Dorukhan Toköz için İtalyan ekibi Sassuolo'nun 10 milyon euro önerdiği ifade ediliyor.

6 Şenol Güneş şampiyonluğa inanıyor Başakşehir'in puan kaybetmesiyle şampiyon şansı artan Beşiktaş'ta, deneyimli teknik adam Şenol Güneş oyuncularını motive ediyor.

7 Ozan Tufan, F.Bahçe galibiyetine sevinmedi Fenerbahçe'yi yenen Alanyasporlu futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı. Soyunma odasından paylaşılan fotoğrafta galibiyeti kutlamayan tek isim ise Ozan Tufan'dı.

8 Ersun Yanal'ın iddiası yine gerçekleşmedi Fenerbahçe'nin deneyimli hocası Ersun Yanal'ın, Alanyaspor karşılaşması öncesi yaptığı galibiyet tahmini gerçekleşmedi.

9 Fenerbahçe'nin deplasman karnesi Fenerbahçe, bu sezon ligde İstanbul dışında sadece Konya'da kazandı. Dün Alanyaspor'a yenilen sarı-lacivertliler, 7 aydır dış sahadan galibiyet çıkaramıyor.