Borussia Dortmund'da Lucien Favre dönemi

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, teknik direktörlük görevine Lucien Favre'ı getirdiğini duyurdu.

2 YILLIK ANLAŞMA İMZALADI

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 60 yaşındaki İsviçreli teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sarı-siyahlı ekibin genel menajeri Michael Zorc, Favre'ın göreve getirilmesiyle kulübün yeni bir başlangıç yapacağını ifade ederek, deneyimli teknik adamın Borussia Dortmund'da büyük saygı gördüğünü kaydetti. Favre da Borussia Dortmund'u çalıştırmanın kendisi adına çok cazip olduğunu belirterek, sarı-siyahlı yöneticilere kendisine güvendikleri için teşekkür etti.

TEMMUZ AYINDA TANITILACAK

Favre'ın temmuz ayı başında resmen tanıtılacağı, ardından takımla 2018-2019 sezonu için hazırlıklara başlayacağı kaydedildi. Son olarak Ligue 1 ekiplerinden Nice'i çalıştıran Lucien Favre, Bundesliga'da daha önce Hertha Berlin ve Borussia Mönchengladbach takımlarında görev yapmıştı.