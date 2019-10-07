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Boş kaleye kaçan gol herkesi şaşkınlığa uğrattı

TFF 3. Lig 1. grup 6. hafta maçında sahalarda ender görülen bir gol kaçırma olayı yaşandı. Konu ekip Yeni Orduspor forması giyen Mert Efe Çölbeyi, yararlanamadığı pozisyon ile maça damgasını vurdu.

| Haber Merkezi
Boş kaleye kaçan gol herkesi şaşkınlığa uğrattı
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TFF 3. lig 1. grubun 6. haftasında Yeni Orduspor, deplasmanda Artvin Hopaspor'a konuk oldu.

Mücadelede golsüz eşitlik bozulmazken, ilginç bir gol kaçırma olayı yaşandı.

BU GOL NASIL KAÇAR

Yeni Orduspor forması giyen Mert Efe Çölbeyi, karşılaşmanın 39. dakikasında kalecinin topa dokunamaması sonucu boş kale ile karşı karşıya kaldı.

KENDİSİ BİLE İNANAMADI

Topu ağlarla buluşturmak isteyen oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Yaşanan bu pozisyon sonrası Mert Efe, kaçırdığı gole kendisi bile inanamadı. 

Tarihe geçecek bir gol kaçırma anı- İZLE

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