Boş kaleye kaçan gol herkesi şaşkınlığa uğrattı

TFF 3. lig 1. grubun 6. haftasında Yeni Orduspor, deplasmanda Artvin Hopaspor'a konuk oldu.
Mücadelede golsüz eşitlik bozulmazken, ilginç bir gol kaçırma olayı yaşandı.
BU GOL NASIL KAÇAR
Yeni Orduspor forması giyen Mert Efe Çölbeyi, karşılaşmanın 39. dakikasında kalecinin topa dokunamaması sonucu boş kale ile karşı karşıya kaldı.
KENDİSİ BİLE İNANAMADI
Topu ağlarla buluşturmak isteyen oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Yaşanan bu pozisyon sonrası Mert Efe, kaçırdığı gole kendisi bile inanamadı.