Bosna'dan dönen Ümit Özat kendini karantinaya aldı

Süper Lig'de son olarak Denizlispor'un başında görev alan teknik direktör Ümit Özat, Bosna Hersek'in Celik Zenica ekibiyle sözleşme imzalamıştı.
Geçtiğimiz 3 ay boyunca kendisine lisans ve oturum izni verilmeyen tecrübeli teknik adam, Türkiye'ye döndü.
KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALDI
Tüm dünyayı hızla etkisi altına almaya devam eden koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından dönen vatandaşlara, 14 gün boyunca evden çıkmama çağrısı yapılmıştı.
Bu çağrıya uyan Ümit Özat'ın, kendisini karantinaya aldığı öğrenildi.