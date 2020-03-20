Bosna'dan dönen Ümit Özat kendini karantinaya aldı

1 Galatasaray kongreyi erteledi Galatasaray Kulübü, 28 Mart'ta yapılması planlayan olağan genel kurul toplantısını, koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.

2 Gonzalo Higuain, Arjantin'e kaçarken polise takıldı İtalya'dan ülkesi Arjantin'e kaçmak için havalimanına giden Juventuslu Gonzalo Higuain, polis tarafından yakalandı.

3 Ronaldinho'nun tahliye umudunu koronavirüs bitirdi Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun, sahte pasaport düzenlediği gerekçesiyle yattığı hapishaneden çıkma umudu, koronavirüs nedeniyle gerçekleşemedi.

4 Luka Jovic, sevgilisini görmek için karantinadan kaçtı Real Madrid ekibiyle birlikte karantinada olması gerekirken sevgilisini görmek için Sırbistan'a giden Luka Jovic, "Her iki ülkede de testten geçtim" dedi.

5 At yarışları ertelendi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs tedbirleri nedeniyle at yarışlarının ertelendiğini açıkladı.

6 Sözleşmesi bitecek futbolcuların akıbeti Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan futbolcular, Transferler Talimatı'nın 19. maddesine göre resmi müsabaka varsa forma giymeye devam etmek zorunda.

7 İtalya'da maaş tartışması büyüyor Koronavirüs nedeniyle liglerin askıya alınması kulüpleri büyük bir maddi çıkmaza sürüklerken, İtalya'da maaşların ertelenmesi için hukuksal altyapı tartışılmaya başlandı.

8 Zico bir kez daha Fenerbahçe'nin gündeminde Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetimin, Arthur Zico ile görüştüğü; ancak istediği sonucu alamadığı öğrenildi.

9 Beşiktaş, Timon Wellenreuther ile görüştü Sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Loris Karius yerine kaleci arayan Beşiktaş, Hollanda'dan Timon Wellenreuther ile temasa geçti. Transfer konusunda son karar ise Sergen Yalçın'ın.