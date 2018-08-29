Boşta olan futbolcular

Süper Lig'in tecrübeli futbolcuları transferin bitimine 2 gün kala hala boşta.

Kariyerleri dibe vuran oyuncular, 31 Ağustos’a kadar evde telefonla kulüplerden teklif bekliyor.

İşte o isimler:

VOLKAN ADANA DEMİRSPOR'LA ANLAŞAMADI

Bursaspor’da şampiyonluk yaşayan, Trabzonspor’dan sonra Fenerbahçe forması da giyen, son olarak Konya’da ter döken Volkan Şen takımsız kaldı. 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile görüşen Şen, anlaşma sağlayamadı.

SABRİ FUTBOLU BIRAKABİLİR

G.Saray'da forma giydiği 14 sezonda tam 15 kupa kaldıran Sabri Sarıoğlu da kulağı telefondaki yıldızlardan. Göztepe’den ayrıldıktan sonra adı birçok Anadolu takımıyla anılmasına rağmen henüz transferi netleşmeyen Sabri futbolu bırakmanın eşiğinde.

OLCAN ADIN'I İSTEYEN YOK

Gaziantepspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Akhisarspor kariyerine 7 kupa sığdıran Olcan Adın’ın hala kulübü yok.

28 YAŞINDAKİ SERCAN KULÜP BULAMIYOR

Bursa’da zirve yaptığı dönemde geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen, ancak sonrasında her sezon düşüş yaşayan Sercan Yıldırım da kendisine talip olacak bir takım beklentisinde.

NÖBETÇİ GOLCÜ DE BOŞTA

Bu isimler dışında Nöbetçi Golcü lakaplı forvet Semih Şentürk, Mehmet Güven, Tanju Kayhan ve Erdem Şen de henüz kulüp bulamayan futbolculardan bazıları.