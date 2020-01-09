Boşta olan futbolcular

4 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi 31 Ocak'ta sona erecek.
Takımlar kadrolarına takviye yapmaya başlarken, bonservisi elinde olan birçok futbolcu da kulüp aramaya devam ediyor.
İşte aralarında Tolga Zengin ve Cenk Gönen'in de bulunduğu o isimler:
1. Tolga Zengin
Mevki: Kaleci Yaş: 36 Piyasa Değeri: 100 Bin Euro
2. Ömer Şişmanoğlu
Mevki: Santrfor Yaş: 30 Piyasa Değeri: 400 Bin Euro
3. Cenk Gönen
Mevki: Kaleci Yaş: 31 Piyasa Değeri: 200 Bin Euro
4. Ali Çamdalı
Mevki: Ön Libero Yaş: 35 Piyasa Değeri: 100 Bin Euro
5. Bilal Başakçıoğlu
Mevki: Sol Kanat Yaş: 24 Piyasa Değeri: 900 Bin Euro
6. Atila Turan
Mevki: Sol Bek Yaş: 27 Piyasa Değeri: 650 Bin Euro
7. Cenk Şahin
Mevki: Sağ Kanat Yaş: 25 Piyasa Değeri: 550 Bin Euro
8. Şamil Cinaz
Mevki: Ön Libero Yaş: 33 Piyasa Değeri: 300 Bin Euro
9. Hakan Bilgiç
Mevki: Sağ Bek Yaş: 27 Piyasa Değeri: 300 Bin Euro
10. Jem Paul Karacan
Mevki: Orta Saha Yaş: 30 Piyasa Değeri: 250 Bin Euro