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Boşta olan futbolcular hala takım bulamadı

Aralarında Sabri Sarıoğlu ve Batuhan Karadeniz gibi isimlerin de bulunduğu futbolcular, Ocak ayı transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamadı.

Boşta olan futbolcular hala takım bulamadı
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Türkiye'de ocak ayı transfer dönemi bu gece saat 12'de sona erecek...

Takımlar birçok transfer yaparak kadrosunu güçlendirirken, bir dönem 3 büyüklerde top koşturan bazı futbolcular henüz kulüp bulamadı.

TAKIM ARIYORLAR

Aralarında Sabri Sarıoğlu, Batuhan Karadeniz, Sercan Yıldırım ve Serdar Kurtuluş'un da bulunduğu futbolcular, transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala beklemeye geçti.

Tecrübeli isimler, şayet bu geceye kadar kulüp bulamazlarsa yaz transfer dönemine kadar herhangi bir takımın formasını giyemeyecek.

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