Boşta olan futbolcular hala takım bulamadı

Yanal: Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış

Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen Japon futbolcu Kagawa'yla her konuda anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın Marsilya'dan kiraladığı Kostas Mitroglou İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçecek olan Yunan golcü daha sonra sözleşme imzalayacak.

Diagne ve Mitroglou'yu kadrosuna katan Galatasaray, transferin son günü stoper takviyesi de yapabilir. Sarı-kırmızılılar Maicon eğer Japonya'ya gitmeyi kabul ederse Luyindama'yı kadrosuna katacak.

Galatasaray'ın Diagne transferi için Kasımpaşa'ya ödeyeceği ücret belli oldu. 12.8 milyon euro karşılığında el sıkışan Cimbom, sezonu şampiyon olarak tamamlarsa Paşa'ya 3 milyon euro daha verecek.

Aralarında Sabri Sarıoğlu ve Batuhan Karadeniz gibi isimlerin de bulunduğu futbolcular, Ocak ayı transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamadı.

1 Diagne'nin toplam maliyeti Galatasaray'ın Diagne transferi için Kasımpaşa'ya ödeyeceği ücret belli oldu. 12.8 milyon euro karşılığında el sıkışan Cimbom, sezonu şampiyon olarak tamamlarsa Paşa'ya 3 milyon euro daha verecek.

2 Slimani ayrılmak istemiyor Slimani'yi göndererek forvet transferi yapmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, Cezayirli futbolcunun takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle amacına ulaşamadı.

3 Mitroglou İstanbul'da Galatasaray'ın Marsilya'dan kiraladığı Kostas Mitroglou İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçecek olan Yunan golcü daha sonra sözleşme imzalayacak.

4 2018'de transfere 7 milyar dolar harcandı Dünyadaki futbol kulüpleri, 2018'de transfere 7,03 milyar dolar harcadı.

5 Maicon giderse Luyindama gelecek Diagne ve Mitroglou'yu kadrosuna katan Galatasaray, transferin son günü stoper takviyesi de yapabilir. Sarı-kırmızılılar Maicon eğer Japonya'ya gitmeyi kabul ederse Luyindama'yı kadrosuna katacak.

6 Tolgay Twitter'da temizlik yaptı Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, geçtiğimiz yıl olaylı geçen derbi sonrası attığı tweeti sildi.

7 Malatyaspor'un yeni transferi Kamara İstanbul'da Yeni Malatyaspor, uzun uğraşlar sonucu Fransız golcü Aboubakar Kamara'yı renklerine bağladı.

8 Serdar Aziz'den G.Saray'a veda mesajı Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, eski kulübüne "Her şey için teşekkürler Galatasaray" yazarak veda etti.

9 Boşta olan futbolcular hala takım bulamadı Aralarında Sabri Sarıoğlu ve Batuhan Karadeniz gibi isimlerin de bulunduğu futbolcular, Ocak ayı transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamadı.