Boşta olan futbolcular takım arıyor

Kralspor / Araştırma

Aralarında Sabri Sarıoğlu'nun da bulunduğu bir dönem 4 büyüklerde top koşturan oyuncular, şimdilerde takım bulamaz oldu.

SABRİ FUTBOLU BIRAKMADI

Son olarak Göztepe'de oynayan Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, teklif bekliyor. 34 yaşındaki futbolcu, takım bulması halinde ligin ikinci yarısında futbola geri dönecek.

VOLKAN ŞEN ADANA DEMİRSPOR'LA ANLAŞAMADI

En son Konyaspor'da forma giyen Volkan Şen ise transferin son gününde Adana Demirspor'la görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı. 31 yaşındaki eski F.Bahçeli futbolcu şu an boşta.

SERCAN DA TAKIM BULAMADI

Henüz 28 yaşında olmasına rağmen hiçbir takım tarafından tercih edilmeyen Sercan Yıldırım, son olarak Bursaspor'da oynamıştı. Sercan, devre arasında gelecek teklifleri değerlendirecek.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPAN SERDAR GERİ DÖNEMEDİ

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Serdar Kurtuluş da takım bulamayanlardan. Bursaspor'da oynarken çapraz bağları kopan Serdar, kulübüyle yollarını ayırmıştı. Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren 31 yaşındaki sağ bek, devre arasında takım bulmayı amaçlıyor.

G.SARAY'IN GÖNDERDİĞİ ERAY'I KİMSE ALMADI

Sezon başında Galatasaray'dan gönderilen kaleci Eray İşcan da tercih edilmeyenlerden oldu. 27 yaşındaki file bekçisi teklif bekliyor.

Ayrıca Emre Güral, Batuhan Karadeniz, Ersan Adem Gülüm, Olcan Adın, Mustafa Akbaş gibi isimler de bonservisi elinde olan diğer futbolcular.

Not: Türkiye'de transfer dönemi yarın (4 Ocak 2019'da) başlayıp 31 Ocak'ta sona erecek.