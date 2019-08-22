Boston 21 milyon dolarlık anlaşmayı sonlandırdı

17 şampiyonlukla NBA tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı takımlarından biri olarak kabul edilen Boston Celtics, forma sponsoru "General Electric (GE)" ile sponsorluk anlaşmasında değişikliğe giderek, sözleşmeyi 1 yıl erken sonlandırmayı planlıyor.

1 YIL ERKEN BİTİRİYORLAR

Sport Business Journal'da yer alan habere göre Boston'ın bu kararında, yılda 7 milyon ABD Doları kazandıran bu anlaşmanın takımı, forma sponsorluğu piyasasında üst kademelere taşımadığı düşüncesinin etkili olduğu ifade ediliyor.

NBA'deki en yüksek değerli forma sponsorluğu anlaşması yıllık 20 milyon dolar getirisi ile Rakuten-Golden State Warriors iş birliğine ait durumda. NBA Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks geçtiğimiz günlerde 5Miles ile olan forma sponsorluğu anlaşmasını sonlandırmıştı.

Boston Celtics, 2017 yılında GE ile yıllık 7 milyon ABD Doları değerinde üç yıllık bir anlaşma imzalayarak pilot sponsorluk programından yararlanan NBA'deki ilk organizasyon olmuştu.