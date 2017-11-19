Boston adım adım rekora gidiyor

NBA'de Boston Celtics'in göz kamaştıran serisi sürüyor. Son olarak Kyle Irving'in 30 sayıyla oynadığı maçta, Jaylen Brown kariyer rekoru kırarak 27 sayılık bir katkı yaptı ve Baston Celtics Atlanta Hawks'ı 110-99 mağlup etti.

19 MAÇLIK SERİYE DOĞRU

Irving, üç tanesi üçlük olmak üzere, 12 denemesinin 10'unda isabet sağlarken; 5 de asist yaptı, 4 de ribaunt aldı. Brown ise 4'ü üçlük olmak üzere 13 atışın 10'ndan isabet sağladı. Bu sonucun ardından üst üste 15. galibiyetini elde eden Boston, 2008'de kırkığı 19 maçlık kulüp rekoruna bir adım daha yaklaştı.

Atlanta'da Dennis Schroder 23 sayı ve 9 isabetle takımının en etkili ismi oldu. Kent Bazemore 19 sayılık katkı yaparken; bench'ten gelen çaylak pivot John Collins 18 sayı ve 7 ribaunt'la oynadı.