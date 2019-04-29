Boston, Bucks'ı yendi seriye galibiyetle başladı

Fenerbahçe, Almanya'da düzenlenecek özel bir turnuvaya katılacak. Sarı-lacivertli ekipler Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham'la karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim, şampiyonluk yarışında asıl rakiplerinin Beşiktaş olduğunu ifade etti.

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Karius'un yükselen performansı

Beşiktaş'ta son haftaların en formda isimlerinden Karius, göz doldurmaya devam ediyor. Alman kalecinin başarısı nişanlısı Sophia Thomalla'yı da mutlu ediyor.