Boston, Bucks'ı yendi seriye galibiyetle başladı

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Celtics, Doğu Konferansı yarı final ilk maçında konuk olduğu Bucks'ı 112-90 mağlup ederek seriye galibiyetle başladı.
IRWING'DEN 26 SAYILIK KATKI
AA'nın haberine göre, Celtics'te Kyrie Irving 26 sayı, 11 asist, 7 ribaunt, Al Horford 20 sayı, 11 ribaunt, Jaylen Brown 19 sayı, 4 ribauntla galibiyete katkı sağladı.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 22 sayı, 8 ribaunt, Khris Middleton 16 sayı, 10 ribaunt, Nikola Mirotic 13 sayı, 4 ribauntla oynadı.
Milli basketbolcu Ersan İlyasova, 19 dakika 7 saniye süre aldığı mücadeleyi 9 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı