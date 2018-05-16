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Boston Celtics Cleveland'ı yine devirdi

NBA Doğu Konferansı Final Serisi'nde Cleveland Cavaliers'ı konuk eden Boston Celtics, ikinci maçı da seyircisi önünde kazandı; 107-94

Boston Celtics Cleveland'ı yine devirdi
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Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, NBA Doğu Konferansı Final Serisi'ndeki ikinci maçı da konuk olduğu Boston'a kaybetti. Milli yıldızımız Cedi Osman bu mücadelede 2 dakika süre alabildi.

BOSTON 3. ÇEYREKTE GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmanın ilk yarısını Cleveland 55-48 önde tamamlarken, 3. çeyrekte Boston Celtics fırtınası esti. 36-22'lik üstünlük sağlayan ev sahibi, son periyota 84-77 önde girdi.

Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Celtics, NBA Doğu Konferansı Final Serisi ilk maçında Cleveland Cavaliers'ı 107-94 yendi.

LEBRON'UN 42 SAYISI YETMEDİ

Cleveland Cavaliers'ı ağırlayan Boston Celtics'te 6 oyuncu çift haneli sayıları geçti. Jaylen Brown 23, Terry Rozier 18, Al Horford 15, Marcus Morris, 12, Marcus Smart ve Jayson Tatum 11'er sayı attı. Aron Baynes ise 9 sayıda kaldı.

Kevin Love 22 sayı ve Kyle Korver 11 sayıda kaldı. 42 sayı 10 ribaunt ve 12 asist ile oynayan Cleveland Cavaliers'ı yıldızı LeBron, mağkubiyeti durduramadı.

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