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Boston Celtics galibiyete doymuyor

Boston Celtics, konuk olduğu Brooklyn Nets'i 109-102 mağlup ederek galibiyet serisini 13 maça çıkardı.

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Boston Celtics galibiyete doymuyor

Sezonun formda takımı Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, yıldız oyuncusu Kyrie Irving'in üstün performansının yardımıyla deplasmanda Brooklyn Nets'i 109-102 yendi.

GALİBİYET SERİSİ 13 MAÇA ÇIKTI

Galibiyet serisini 13 maça çıkaran Celtics'te Irving, 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Marcus Morris 21 sayı ve 10 ribaunt, Al Horford 17 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaparken, Jayson Tatum ise 19 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 9'uncu mağlubiyetini alan Nets'te Jor Harris 19 sayı, Rondae Hollis-Jefferson 16 sayı ve 9 ribaunt, Allen Crabbe ve Caris LeVert 15'er sayı, Spencer Dinwiddie ise 12 sayı ve 11 asistle oynadı.

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