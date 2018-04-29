Boston Celtics konferans yarı finalinde

Havuzda da parkede de engel tanımıyor

1 R.Madrid-B.Münih maçı Cüneyt Çakır'ın Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Bu dev karşılaşmayı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek.

2 Aziz Yıldırım: Bu yıl Nutuk'u 3 defa okudum Evinin kapılarını açan F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, özel hayatında nasıl bir insan olduğunu anlattı. Yıldırım, 200 güvercin beslediğini ve Nutuk'u bu yıl 3 defa okuduğunu söyledi.

3 Aykut Kocaman: Beşiktaş hükmen mağlup sayılmalı Antalya maçı sonrası "Arsız birisi olsaydım Beşiktaş hükmen mağlup sayılmalı derdim" diyen Kocaman, Kasımpaşa mücadelesi sonrası ise "Sahadan çekilen Beşiktaş hükmen mağlup sayılmalı" şeklinde konuştu

4 Şener: Başka bir bölgede olsaydı topu bırakırdım Attığı gol öncesi rakibinin sakatlanması hakkında konuşan Şener Özbayraklı, "İnşallah bunun hakkında kötü yorum yapmazlar" dedi.

5 Terim'in Güneş'in futbolculara son uyarıları Bu akşam oynanacak G.Saray-Beşiktaş derbisi öncesi her iki takımın teknik direktörü de oyuncularına son uyarılarını yaptı. Terim, 3-0'a vurgu yaparken, Güneş, Mariano'nun önemine dikkat çekti.

6 Josef: Kavgadan kaçmadığın için tebrikler Skrtel Josef de Souza, Kasımpaşa maçında başından yaralanan Martin Skrtel'le ilgili bir paylaşım yaptı. Brezilyalı futbolcu Şenol Güneş'e gönderme yapmayı ihmal etmedi.

7 Galatasaray-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

8 Fikret Orman karardan vazgeçmediklerini açıkladı Fenerbahçe maçına çıkmama kararlarının arkasında olduklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Aykut Kocaman kendi işine baksın" dedi.

9 Burak Yılmaz: Belki de ayrılmak daha doğru Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, sezon sonunda bordo-mavili takımdan ayrılabileceğini belirtti.