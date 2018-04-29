Boston Celtics konferans yarı finalinde

Boston Celtics ile Milwaukee Bucks arasındaki Doğu Konferansı ilk tur serisi 7. karşılaşmasını, 112-96 ev sahibi Celtics kazandı. Rakibini 4-3'lük skorla eleyen Celtics, konferans yarı finalinde Philadelphia 76ers'ın rakibi oldu.
Celtics'i galibiyete, 26 sayı, 9 asist, 6 ribauntla oynayan Terry Rozier, 26 sayı, 8 ribaunt üreten Al Horford ve 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle maçıbitiren Jayson Tatum taşıdı. Bucks'ta Khris Middleton 32 sayı, Giannis Antetokounmpo 22 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ve Eric Bledsoe 23 sayıyla mücadele etti.